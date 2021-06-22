Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 17 üyesi etkisiz hale getirildi
Somali'de 17 terör örgütü Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi.
Somali'de 17 terör örgütü Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi.
Somali Ordu Sözcüsü Ali Hashi Abdi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin Orta Şabel bölgesinde güvenlik güçleri ile Eş-Şebab üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.
Abdi, çatışmalarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Sözcü, teröristler yok edilinceye kadar operasyonların devam edeceğini söyledi.
Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor.
Son günlerde bu operasyonlarda 300'den fazla örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu