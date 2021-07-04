Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 15 üyesi etkisiz hale getirildi
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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 15 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 15 üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab üyesi 15 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab üyesi 15 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de eğitim alan ve Gorgor adını taşıyan 6. Özel Kuvvetler Taburunun, Galmudug eyaletine bağlı El Dhere şehrinde Eş-Şebab'a karşı operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 15 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin de yaralandığı kaydedilerek, örgüte ait önemli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Öte yandan bölge sakileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, operasyonda 7 askerin yaralandığını söyledi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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