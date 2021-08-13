Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'de ordu birliklerinin Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de ordu birliklerinin Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin Berhani ve Kismayo bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda örgüt üyesinin de yaralandığı, örgüte ait önemli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:49:23. #1.15#

title