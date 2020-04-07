Somali'de terör örgütü Eş-Şebab elebaşlarından biri öldürüldü ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında örgüt elebaşlarından birini etkisiz hale getirdiği bildirildi.

ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında örgüt elebaşlarından birini etkisiz hale getirdiği bildirildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Bay bölgesinde 2 Nisan'da düzenlenen hava saldırısının ardından yapılan değerlendirmede örgüt elebaşlarından Yusuf Jiis'in öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AFRICOM Komutanı General Stephen Townsend, öldürülen kişinin çok sayıda masum insanın ölümünden sorumlu olduğuna dikkati çekerek, "Bu kişi, Eş-Şebab örgütündeki kilit liderlerden biriydi." ifadesini kullandı.

Komutanlıktan yapılan başka bir açıklamada ise Jilib kasabasında yapılan hava saldırısında 5 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA