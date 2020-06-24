Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar Somali ordusu, ülkenin Aşağı Juba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonlarda örgütün kontrolündeki 4 köyü geri aldı.

Somali ordusu, ülkenin Aşağı Juba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonlarda örgütün kontrolündeki 4 köyü geri aldı.

Bölge Ordu Komutanı Hassan Adan İraqi, ulusal askeri radyoda yaptığı açıklamada, ordunun, Aşağı Juba bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

İraqi, operasyonlarda Aşağı Juba bölgesinde bağlı Hawaljiri, Bernasey, yaq-Bishaar ve Osbo köylerinin Eş-Şebab'ın elinden alındığını ifade etti.

Operasyonlar, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun yeni komutanları atamasının ardından başlatıldı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabaya saldıran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA