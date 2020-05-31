Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar

Somali ordusu, ülkenin güneyindeki Aşağı Şebelle bölgesinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Eş-Şebab'ın 18 üyesini etkisiz hale getirdi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar
31.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:23

Somali ordusu, ülkenin güneyindeki Aşağı Şebelle bölgesinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Eş-Şebab'ın 18 üyesini etkisiz hale getirdi.

Somali Askeri Piyade Komutanı General Abdihamid Muhammed Dirir, ulusal askeri radyoda yaptığı açıklamada, ordunun, Aşağı Şebelle bölgesindeki Bulo Urunji ve Busley köylerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Dirir, "Köylerde saklanan 18 Eş-Şebab üyesini öldürmeyi başardık. Operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi de yaralandı." dedi.

Ordu Yetkilisi Abdirahman Muhammed, AA muhabirine, operasyonda ordu birliklerinde herhangi bir kayıp ya da yaralanmanın olmadığını ifade etti.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgal eden Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Haber
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti Haber
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
İstanbullu soğuk havadan kurtulamadı! 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor
İstanbullu soğuk havadan kurtulamadı! 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Çin, koronavirüse karşı 'yüzde 99 etkili olacak' aşı geliştirdi
Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hasan Polatkan Ekrem İmamoğlu Oktay Kaldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Haldun Dormen Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Ali Koç Caner Erkin Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nasa Şehit Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 20:26:13. #1.15#
title