Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ait evde patlama: En az 60 ölü
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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ait evde patlama: En az 60 ölü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ait evde patlama: En az 60 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a ait mühimmat dolu evde meydana gelen patlama sonucu en az 60 örgüt üyesi öldü.

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a ait mühimmat dolu evde meydana gelen patlama sonucu en az 60 örgüt üyesi öldü.

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde yer alan Ala-Futow kasabasında terör örgütü Eş-Şebab'a ait mühimmat dolu evde patlama meydana geldiği bildirildi. Somali Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bomba düzeneklerinin bulunduğu evde bir bombanın infilak etmesinin ardından en az 60 örgüt üyesinin öldüğü belirtildi. Ölenler arasında bomba uzmanları ve yabancı teröristlerin de bulunduğu ifade edildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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