Somali'de son üç haftada 100'den fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi
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Somali'de son üç haftada 100'den fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de son üç haftada 100'den fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik başlatılan askeri operasyonda son üç haftada 100'den fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik başlatılan askeri operasyonda son üç haftada 100'den fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali ulusal televizyonu SNTV'nin haberine göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde başlayan güvenlik operasyonu üçüncü haftasında devam ediyor.

Operasyonda şimdiye kadar 100'den fazla terörist öldürüldü.

Somali ordusu, 3 Haziran'da, Türkiye'de eğitim alan ve "Gorgor" adını taşıyan 6. Özel Kuvvetler Taburunun başındaki Tümgeneral Mohamed Abdiwahid'in Orta Şabel'de militanlarla girilen çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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