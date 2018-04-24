Somali'de Siyasi Kriz

Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursal'ın ülkede ay sonunda yapılacak Parlamento Başkanlığı seçimlerinde aday olmak için bakanlık görevinden istifa ettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberde Mursal'ın istifa mektubunu, Somali Federal Parlamentosu'ndaki bir alt komisyona sunduğu belirtildi.

Muhammed Mursal, geçen ekim ayında istifa eden Abdirashid Abdullahi Mohamed'in yerine kasım ayında Savunma Bakanı olmuştu.

Somali Federal Parlamentosu Başkanı Muhammed Jawari, güvenoyu tartışmasından kaynaklanan ve haftalardır süren siyasi kriz nedeniyle 9 Nisan'da istifa ettiğini açıklamıştı.

Somali'de 17 Mart'ta, merkezi Dubai'de bulunan DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması kararının ardından 107 milletvekili, Parlamento Başkanı Jawari'nin istifasını istemiş ve güven oylaması yapılması talebinde bulunmuştu.

Parlamento Başkanlığı seçimleri için aday olmak isteyen milletvekillerinin istifalarını 25 Nisan'a kadar sunabileceği belirtilirken, seçimlerin 30 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.