Somali'de Siyasi Kriz

Somali Federal Parlamentosu Başkanı Mohamed Osman Jawari, Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi, orduya talimat vererek parlemento binasının kontrolünü ele geçirmekle suçladı.

Jawari, gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentoda kendisine yönelik yapılan güven oylaması sonucunun kabul edilmemesi nedeniyle, Somali Başbakan Hasan Ali Kayre'ye, orduya talimat vererek parlemento binasının kontrolünü ele geçirmek suçlaması yöneltti.

Mohamed Osman Jawari, "Parlamentonun güvenliği artık bizim kontrolümüz değil. Parlamentoda herhangi bir şey olursa bunun sorumluluğu bana değil Başbakan'a aittir. Emniyet artık bizim elimizde değil Başbakan'a geçmiştir." dedi.

Başbakan Hasan Ali Kayre'den ise konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, bazı yerel medya organlarında parlamento binasının etrafının askerler tarafından kuşatıldığına yönelik haberler yer aldı.

Somali Parlamentosundaki 107 milletvekili, çarşamba günü "görevi kötüye kullanmak ve anayasanın revizyondan geçirilmesini engellemek" suçlamasıyla Parlamento Başkanı Jawari'ye karşı gerçekleştirilen güven oylamasında olumsuz oy kullanmıştı.

Mohamed Osman Jawariye karşı parlamentoya sunulan önergeden 16 milletvekilinin imzalarını geri çekmesinin ardından Somali Anayasası'na göre tasarının geçersiz hale geldiği belirtiliyor.

Hukuki şartlar yerine getirilirse Meclis tarafından getirilecek önergeyi kabul edeceğini söyleyen Jawari, "Önerge için hazırım ama şu an 92 olan yeter sayısı sağlanamıyor. Bu önergeye karşı olan muhalefetin gerekli sayıyı tamamlaması ve sunması gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, Başbakan Kayre'ye karşı olan bir grup milletvekilinin, Somali Federal Parlamentosunda Hasan Ali Kayre hakkında güven oylaması yapılması için önerge sunma hazırlığı içinde olduğu belirtildi.