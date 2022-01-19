Somali'de şiddetli kuraklıktan 245 bine yakın kişi göç etmek zorunda kaldı

Somali'de devam eden şiddetli kuraklık nedeniyle yaklaşık 245 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Somali'de devam eden şiddetli kuraklık nedeniyle yaklaşık 245 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan açıklamada, Somali'deki kuraklığın insanların hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şiddetli kuraklık nedeniyle 245 bine yakın kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Ülkenin yüzde 90'ının iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığın etkisi altında olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun Somali'de yıkıcı etki bıraktığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Somali'deki kuraklığın özellikle Jubaland, Galmudug ve Puntland bölgelerinde etkili olduğu ve evcil hayvanların da temiz su bulmakta zorlandığı aktarıldı.

Acil durum ilan edilmişti

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.