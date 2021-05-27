Somali'de seçimlerin 60 gün içinde yapılması konusunda anlaşıldı
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Somali'de seçimlerin 60 gün içinde yapılması konusunda anlaşıldı

Somali'de seçimlerin 60 gün içinde yapılması konusunda anlaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Somali Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf, yapılan görüşmelerin sonunda, Ulusal Danışma Forumunda seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Somali Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf, yapılan görüşmelerin sonunda, Ulusal Danışma Forumunda seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Somali'de 60 gün içinde seçimlerin yapılacağı duyuruldu. Somali Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf yaptığı açıklamada, Ulusal Danışma Forumunda seçim takvimi hakkında yapılan görüşmeler sonucunda seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Eyalet liderleriyle 5 gün süren müzakerelerin ardından Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, "Bugün tarihi bir gün" ifadelerini kullanarak, "Saygı, sabır ve uzlaşma çerçevesinde günlerdir süren tartışmalardan sonra, seçimlerin tartışmalı konuları üzerinde fikir birliğine varmayı başardık" dedi.

Somali'de geçtiğimiz Nisan ayında alt mecliste yapılan oylamada mevcut hükümetin görev süresinin 2 yıl daha uzatılarak, doğrudan seçimlere ülkenin hazırlanması amaçlanmıştı. Üst meclise giden tasarı ise reddedilmiş halk sokaklara dökülmüştü. Merkezi hükümet ve Somali'nin 5 eyaletinin liderleri, devlet başkanının Şubat ayında sona eren görev süresi öncesi seçim koşulları üzerinde anlaşamamıştı. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı
Somali'de federal yönetim ve eyalet liderleri 60 gün içinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı
Seçim krizinin yaşandığı Somali'de, liderler 60 gün içerisinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı.
Seçim krizinin yaşandığı Somali'de, liderler 60 gün içerisinde seçim yapılması konusunda anlaşmaya vardı.
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