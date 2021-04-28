Somali'de seçimlere ilişkin anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesiyle yaklaşık 100 bin kişi yerinden oldu
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Somali'de seçimlere ilişkin anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesiyle yaklaşık 100 bin kişi yerinden oldu

Somali'de seçimlere ilişkin anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesiyle yaklaşık 100 bin kişi yerinden oldu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali'de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi sonrası başkent Mogadişu'da 60 ila 100 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Somali'de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin anlaşmazlığın çatışmaya dönüşmesi sonrası başkent Mogadişu'da 60 ila 100 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Mogadişu'da 25 Nisan'da çatışmaların patlak verdiği bölgelerde yerel halkın evini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

İlk belirlemelere göre, 60 ila 100 bin kişinin yerinden olduğu aktarılan açıklamada, yerinden olanların arasında başka bölgelerden kaçarak buraya sığınanlar da olduğu ve bu kişilerin ikinci kez göçe maruz kaldığına işaret edildi.

Birleşmiş Milletler Somali İnsani Yardım Koordinatörü Cesar Arroyo, Mogadişu'daki güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu, şiddetin hem belirsizliğe hem de yardımca muhtaç yüz binlerce kişiye erişimde zorluğa yol açacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca, ülkede bu yıl şiddet olayları yüzünden yerinden edilenlerin sayısının artışa geçtiği ve ocaktan bu yana yerinden edilenlerin toplam sayısının 173 bini bulduğu vurgulandı.

Ülkede hafta sonu seçimlerin bir an önce yapılmasını isteyen muhalif cumhurbaşkanı adaylarına bağlılık gösteren askerler, Mogadişu'da bazı bölgeleri ele geçirmiş ve federal hükümet güçleriyle çatışmıştı.

Muhalefetin ve eyalet liderlerinin baskısı sonrası Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, dün, Meclis tarafından alınan hükümetin ve cumhurbaşkanının görev süresinin 2 yıl uzatılması kararından geri adım atılacağının sinyalini vererek, seçimlerin bir an önce düzenlenmesi için çalışmaların başlatılacağını açıklamıştı.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Seçim krizinin aylardır devam ettiği ülkede Cumhurbaşkanı Abdullah Fermacu, 14 Nisan'da kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını ve bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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