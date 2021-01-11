Somali'de seçimler öncesi gerginlik artıyor
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Somali'de seçimler öncesi gerginlik artıyor

11.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:26
Somali'de seçimler öncesi gerginlik artıyor

Somali hükümetinin seçim komisyonu üyelerine ilişkin itirazlara rağmen seçimleri zamanında yapma kararı alması ülkede tansiyonu yükseltti.

Somali hükümetinin seçim komisyonu üyelerine ilişkin itirazlara rağmen seçimleri zamanında yapma kararı alması ülkede tansiyonu yükseltti.

Muhalif Barış ve Kalkınma Birliği Partisinin (UDP) lideri ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un seçimlerin itirazlara rağmen yapılması halinde "ülkenin bölüneceğini" açıklamasının ardından, muhalefeti destekleyen milis gruplar, başkent Mogadişu'nun dış mahallelerinde toplanarak gösteri yapmaya başladı.

Goobjoog televizyonunun aktardığı görüntülere göre, ağır silahlarla gösteri yapan milisler, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu uzlaşı olmadan seçimlere gidilmesi halinde şehre girmekle tehdit etti.

Muhalefet, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin atadığı seçim komisyonu üyelerine itiraz ederek halkı gösteriye çağırmıştı.

Parlamento seçimlerinin bu ay, cumhurbaşkanı seçiminin şubat başında yapılması planlanıyor.

Seçim sistemi

Ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor. Parlamentonun, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Parlamentonun üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor. Seçilen parlamento üyeleri hem parlamento başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

Şu anda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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