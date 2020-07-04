Somali'de restorana bombalı saldırı: 6 ölü
Somali'nin Baydabo şehrinde restorana düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
04.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:05
Somali'nin Baydabo şehrinde restorana düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Somali'nin güneybatısındaki Baydabo şehrinde bir restorana bombalı saldırı düzenlendi. Patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bugün ayrıca başkent Mogadişu limanı yakınlarında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2'si polis 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Terör örgütü Eş-Şebab, iki saldırıyı da üstlendi. - MOGADİŞU
Kaynak: İHA