Somali'de Ramazan Bayramı kutlaması sırasında patlama: 5 ölü, 20 yaralı
Somali'de Ramazan Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.
24.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:57
Somali'de Ramazan Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 250 km kuzeybatısında bulunan Baidoa şehrinde Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Polis Sözcüsü Mohamed Mokhtar, yaptığı açıklamada patlamada aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini, en az 20 sivilin yaralandığını duyurdu. Mokhtar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti. - MOGADİŞU
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Kaynak: İHA