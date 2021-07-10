Somali'de polis konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü
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Somali'de polis konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü

Somali'de polis konvoyuna bombalı saldırı: 5 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Somali'nin başkenti Modagişu'da polis konvoyuna yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Modagişu'da polis konvoyuna yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Modagişu'da polis konvoyuna yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Somali polis sözcüsü Sadik Aden yaptığı açıklamada, saldırıda Banadir Polis Müdürü Farhan Mohamud'u taşıyan aracın hedef alındığını belirtti. Saldırının can kaybına yol açtığını belirten Aden, Mohamud'un saldırıdan sağ kurtulduğunu ifade etti. Somali medyası ise adı açıklanmayan polis yetkililerine dayandırılan haberinde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Qarole'nin korumaları da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, patlamanın etkisiyle çevredeki binaların hasar gördüğü ifade edildi.

Öte yandan Banaadir, başkentin de içinde bulunduğu idari bir bölge. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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