Somali'de polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 7 ölü
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Somali'de polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 7 ölü

Somali'de polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 7 ölü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneyindeki bir polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneyindeki bir polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis sözcüsü Abdülgani Muhammed Kalaf, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıda en az 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Kalaf, "Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Engellemeseydik can kaybı artabilirdi." dedi.

Saldırıda ölenler arasında 2 polis bulunduğunu aktaran Kalaf, polis merkezine gitmeye çalışan saldırganların kontrol noktasında engellendiğini ifade etti.

Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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