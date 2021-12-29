Somali'de polis, Başbakan Roble'yi destekleyen göstericilere müdahale etti

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında siyasi krizin yaşandığı Somali'de güvenlik güçleri, Başbakan'ı destekleyen göstericilere müdahale etti.

Başkent Mogadişu'da muhalif cumhurbaşkanı adaylarınca düzenlenen protestoda göstericiler, "Darbeye hayır, seçime evet" pankartları taşıdı.

Somali polisi, Başbakan Roble'yi destekleyen göstericilere müdahale etti.

Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Muhammed Nur ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, gösterilerin barışçıl şekilde yürütüldüğünü belirterek, müdahale eden polisler hakkında soruşturma başlatacaklarını bildirdi.

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile Başbakan Roble arasındaki siyasi kriz devam ediyor.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince oluşturuluyor.

Seçilen meclis üyeleri, hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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