Somali'de pazar yerine bombalı saldırı: 3 ölü
Somali'nin Baioda kentindeki kalabalık bir pazar yerinde bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin Baioda kentindeki kalabalık bir pazar yerinde bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.
Somali devlet televizyonu SNTV'nin haberine göre, Bay bölgesinin başkenti Baioda'nun merkezindeki bir pazarda bombalı saldırı düzenlendi.
El yapımı bombanın infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş