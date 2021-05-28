Somali'de pazar yerine bombalı saldırı: 3 ölü
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Somali'de pazar yerine bombalı saldırı: 3 ölü

Somali'de pazar yerine bombalı saldırı: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Somali'nin Baioda kentindeki kalabalık bir pazar yerinde bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin Baioda kentindeki kalabalık bir pazar yerinde bombanın infilak etmesi sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali devlet televizyonu SNTV'nin haberine göre, Bay bölgesinin başkenti Baioda'nun merkezindeki bir pazarda bombalı saldırı düzenlendi.

El yapımı bombanın infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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