Somali'de pazar yerinde patlama: 8 ölü - Haberler
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Somali'de pazar yerinde patlama: 8 ölü

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Somali'de pazar yerinde patlama: 8 ölü

Somali'nin güneybatısında pazar yerinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Somali'nin güneybatısında pazar yerinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Mohammed Ahmed Isaq, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'ya 310 kilometre mesafedeki Berdale bölgesindeki pazar yerinde patlama meydana geldiğini belirtti.

Isaq, "Bölgede iletişim kesildi, ancak şu anda çoğu sivil en az 8 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin daha yaralandığını doğrulayabiliriz." dedi.

Yaralılardan 3'ünün durumun kritik olduğunu aktaran Isaq, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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