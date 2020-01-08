Somali'de patlama: 11 yaralı

08.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:17

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 11 kişinin yaralandığı belirtildi.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet binalarının yakınlarındaki bir caddede bomba yüklü araç infilak ettirildi. Kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA