Somali'de parlamento binasının girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasındaki patlamada 2 kişi öldü
Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.
Aamin Ambulans Hizmetlerince yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Patlamada araç ve çevredeki iş yerlerinde hasar oluşurken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu