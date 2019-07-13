Somali'de otele intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Somali'de otele intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Somali'de Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Olayın yaşandığı sırada binada, aralarında milltevekillerinin de olduğu bir grup yaklaşan yerel seçimler için toplantı halindeydi. Polis kaynakları ölü sayısının çok olmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Somali'de otele intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Somali'de Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Olayın yaşandığı sırada binada, aralarında milletvekillerinin de olduğu bir grup yaklaşan yerel seçimler için toplantı halindeydi.

Polis kaynakları ölü sayısının çok olmasından endişe duyduklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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