Somali'de otele intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var
Somali'de Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Olayın yaşandığı sırada binada, aralarında milltevekillerinin de olduğu bir grup yaklaşan yerel seçimler için toplantı halindeydi. Polis kaynakları ölü sayısının çok olmasından endişe duyduklarını açıkladı.
Somali'de Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Olayın yaşandığı sırada binada, aralarında milletvekillerinin de olduğu bir grup yaklaşan yerel seçimler için toplantı halindeydi.
Polis kaynakları ölü sayısının çok olmasından endişe duyduklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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