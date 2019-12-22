Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırıda 6 kişi ölü
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Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırıda 6 kişi ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da askerlerin kaldığı otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

22.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:10
Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırıda 6 kişi ölü

'nin başkenti 'da askerlerin kaldığı otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Mudug ilinin Galkayo ilçesinde dün gece Somali ordusuna mensup askeri yetkililerin kaldığı otelin girişinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 2'si asker 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürdürülüyor.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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