Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırıda 6 kişi ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da askerlerin kaldığı otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da askerlerin kaldığı otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Mudug ilinin Galkayo ilçesinde dün gece Somali ordusuna mensup askeri yetkililerin kaldığı otelin girişinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 2'si asker 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürdürülüyor.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.