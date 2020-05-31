Somali'de minibüse bombalı saldırı: 10 ölü, 13 yaralı Somali'deki Aşağı Şebelle bölgesinde, toplu taşıma aracına yönelik bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Somali'deki Aşağı Şebelle bölgesinde, toplu taşıma aracına yönelik bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Aşağı Şebelle Bölgesi Polis Yetkilisi Hussein Abdi Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Hawa Abdi semtinde sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ali, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Somali Hükümeti Sözcüsü Ismail Mukhtar Oronjo da yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı, işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA