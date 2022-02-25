Somali'de meclis seçimleri yeniden ertelendi

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, ülkede krize yol açan meclis seçimlerinin tekrar uzatıldığını ve 15 Mart'ta tamamlanacağını duyurdu.

Roble, eyalet yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası 25 Şubat'ta tamamlanması beklenen meclis seçimlerinin 15 Mart'ta biteceğini açıkladı.

Bugüne kadar 275 sandalyeden 175'i belirlenirken ertelemenin kuraklık, güvenlik ve mali sebeplerden kaynaklandığı aktarıldı.

Seçimler, 2020 yılının sonlarından bu yana defalarca ertelendi.

"Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadın 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri de hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.