Somali'de meclis binası yakınında bombalı saldırı
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Somali'de meclis binası yakınında bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

08.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:52
Somali'de meclis binası yakınında bombalı saldırı

'nin başkenti 'da meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Meclis binası ve bakanlıkların yer aldığı Sayidka bölgesindeki güvenlik kontrol noktasını hedef alan saldırıda ölü ve yaralı sayısı netlik kazanmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamadan sonra bazı araçların yandığı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği görüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Somali'de meclis binası yakınında bombalı saldırı
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