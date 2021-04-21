Somali'de kuraklık nedeniyle binlerce kişi göç etmek zorunda kalabilir
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Somali'de kuraklık nedeniyle binlerce kişi göç etmek zorunda kalabilir

Somali'de kuraklık nedeniyle binlerce kişi göç etmek zorunda kalabilir
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Somali'deki kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle binlerce kişinin göç etmek zorunda kalabileceğini bildirdi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Somali'deki kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle binlerce kişinin göç etmek zorunda kalabileceğini bildirdi.

NRC Somali Direktörü Muhammed Abdi, basına yaptığı açıklamada, Somali'nin bir kez daha ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Su kaynakları ve çayırlık alanların her geçen gün azaldığına dikkati çeken Abdi, binlerce Somalilinin çiftlik hayvanlarıyla daha iyi koşullardaki bölgelere göç edebileceğini belirtti.

Abdi, Somali'nin 50 bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığını ve durumun kötüleştiğini ifade etti.

Somali'de geçen sene 1 milyondan fazla kişi kuraklık ve çatışmalar nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldı. Bu yılın ilk üç ayında ise 112 bin kişi göç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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