Somali'de kuraklık nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somali'de kuraklık nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

Somali'de kuraklık nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Somali'de devam eden şiddetli kuraklık nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de devam eden şiddetli kuraklık nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mudug Vali Yardımcısı Ahmed Mohamed Shire, basına yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının su sıkıntısı, 3,5 milyon kişinin de gıda sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Shire, Mudug bölgesinin kuraklıktan en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu, 6 kişinin kuraklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirtti.

Kuraklık nedeniyle hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu vurgulandı.

Somali'deki kuraklık nedeniyle geçen ay en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Acil durum ilan edildi

Somali hükümeti, 23 Kasım'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem oldu

 İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title