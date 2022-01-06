Somali'de kuraklık nedeniyle 2 ayda 20 bin kişi yerinden oldu

Somali'de etkisini artıran kuraklık nedeniyle son 2 ayda 20 binden fazla kişinin evini terk ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, Jubaland eyaletinin Garbaharey bölgesine son 2 ayda 20 bin kişinin geldiği ifade edildi.

Kuraklığın bilhassa göçebe çobanları etkilediği vurgulanan açıklamada, insani yardım gruplarının nakit yardımlarını artırdığı belirtildi.

Açıklamada, kuraklıktan ötürü su kaynaklı salgınlarda artış görüldüğüne işaret edilerek, Güney Batı eyaletinde 10 şüpheli kolera vakası görüldüğü bildirildi.

Somali'de hükümet, kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında "acil durum" ilan etmişti.

BM, Afrika Boynuzu'nda Etiyopya, Somali ve Kenya'da hissedilen kuraklığın 2022'de 20 milyondan fazla kişiyi acil gıda yardımına muhtaç hale getireceğini, bu rakamın 2016 ve 2017 yıllarındakinden yüzde 70 fazla olduğunu açıklamıştı.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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