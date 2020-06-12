Somali'de Kovid-19 vakası sayısı 2 bin 500'ü geçti Somali'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2 bin 500'ü üzerine çıktı.

Somali'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2 bin 500'ü üzerine çıktı.

Somali Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede Kovid-19 vakası sayısının 36 artarak 2 bin 513'e yükseldiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 85 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 532 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Somali'de Banadir 1365, Somaliland 504, Puntland 209, Jubaland 166, Southwest 135 ve Galmudug 111 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vakası sayısı 213 bini aşarken, 5 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA