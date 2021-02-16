Somali'de Kovid-19 vakaları son haftalarda artış gösterdi
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Somali'de Kovid-19 vakaları son haftalarda artış gösterdi

16.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:49
Somali'de Kovid-19 vakaları son haftalarda artış gösterdi

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nor, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artış gösterdiğini bildirdi.

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nor, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artış gösterdiğini bildirdi.

Bakan Nor, Somali Haber Ajansı SONNA'ya yaptığı açıklamada, ülkede 1 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında yapılan Kovid-19 testlerinden elde edilen sonuçlara göre, vakaların yüzde 52 arttığı bilgisini paylaştı.

Virüse bağlı can kaybı sayılarında da artış yaşandığına dikkati çeken Nor, halkı maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve temizliğe dikkat etmeye çağırdı.

Somali'de şimdiye kadar 5 bin 273 kişide virüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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