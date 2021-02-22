Somali'de Kovid-19 nedeniyle okullarda eğitime 2 hafta ara verildi
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Somali'de Kovid-19 nedeniyle okullarda eğitime 2 hafta ara verildi

22.02.2021 23:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:00
Somali'de Kovid-19 nedeniyle okullarda eğitime 2 hafta ara verildi

Somali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle okullarda eğitime 2 hafta ara verildiği bildirildi.

Somali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle okullarda eğitime 2 hafta ara verildiği bildirildi.

Somali Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkedeki tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 hafta süreliğine ara verildiğini açıkladı.

Ülkede, Kovid-19'a karşı henüz aşılamanın başlamadığı da aktarıldı.

Öte yandan muhalefet, başkent Mogadişu'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi için gerekli malzemenin tükendiğini öne sürdü.

Somali'de şimdiye kadar 6 bin 17 kişide virüs tespit edilirken, 202 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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