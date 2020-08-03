Somali'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan havaalanları 4 ay sonra açıldı Somali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uluslararası uçuşlara kapatılan havaalanları yeniden faaliyete geçti.

Somali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uluslararası uçuşlara kapatılan havaalanları yeniden faaliyete geçti.

Somali hükümeti, ülkede 4 ay önce Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanlarında bugünden itibaren uluslararası uçuşların başlatıldığını bildirdi.

Seyahatten 3 gün önce yolcuların Kovid-19 testi yaptırmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, "Seyahat edenlerin Kovid-19 olmadığını ispatlayan bir sağlık raporu göstermesi gerekiyor. Bu sertifika seyahat süresinden en geç 72 saat önce alınmalı." uyarısı yapıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle kapatılan okulların da 15 Ağustos'ta açılması bekleniyor.

Somali'de şimdiye kadar 3 bin 212 Kovid-19 vakası görüldü, 93 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA