Somali'de korsanlar, Panama bayraklı bir gemiyi kaçırdı Somali'nin kuzeydoğusunda silahlı korsanlar, Panama bayraklı ticari bir gemiyi kaçırdı.

Somali'nin kuzeydoğusunda silahlı korsanlar, Panama bayraklı ticari bir gemiyi kaçırdı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) başkent Mogadişu'ya giden Panama bayraklı ticari geminin 6 Somalili korsan tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Gemide kaç kişinin bulunduğu ve hangi ülke vatandaşı olduklarının bilinmediği kaydedildi.

Bu, Somalili korsanların, "2017'den bu yana Somali sularında gerçekleştirdiği ilk kaçırma olayı" oldu.

Kaynak: AA