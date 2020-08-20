Somali'de korsanlar, Panama bayraklı bir gemiyi kaçırdı
Somali'nin kuzeydoğusunda silahlı korsanlar, Panama bayraklı ticari bir gemiyi kaçırdı.
20.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:20
Somali'nin kuzeydoğusunda silahlı korsanlar, Panama bayraklı ticari bir gemiyi kaçırdı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) başkent Mogadişu'ya giden Panama bayraklı ticari geminin 6 Somalili korsan tarafından kaçırıldığı belirtildi.
Gemide kaç kişinin bulunduğu ve hangi ülke vatandaşı olduklarının bilinmediği kaydedildi.
Bu, Somalili korsanların, "2017'den bu yana Somali sularında gerçekleştirdiği ilk kaçırma olayı" oldu.
Kaynak: AA