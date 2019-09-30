Somali'de konuşlu Amerikan ve İtalyan askerlerine çifte bombalı saldırı

30.09.2019 16:16

Somali'nin başkenti Mogadişu'da görevli İtalyan askeri konvoyu ve Baledogle kentindeki Amerikan askeri hava üssü pazartesi günü iki ayrı bombalı saldırıya hedef oldu.



İtalya Savunma Bakanlığı, bu ülkedeki AB askeri gücü bünyesinde görevli konvoydaki bir araca yapılan saldırıda yaralanan ve ölen olmadığını duyurdu. Reuters görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde, askeri aracın ağır hasar gördüğünü duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle