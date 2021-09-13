Somali'de kaybolan kadın istihbaratçı İkran Tahlil için soruşturma komisyonu kuruldu - Haberler
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Somali'de kaybolan kadın istihbaratçı İkran Tahlil için soruşturma komisyonu kuruldu

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Somali'de kaybolan kadın istihbaratçı İkran Tahlil için soruşturma komisyonu kuruldu

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında siyasi krize neden olan kayıp kadın istihbaratçı İkran Tahlil için soruşturma komisyonu kurulduğu bildirildi.

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında siyasi krize neden olan kayıp kadın istihbaratçı İkran Tahlil için soruşturma komisyonu kurulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Fermacu, soruşturma komisyonunun 5 kişiden oluştuğu bilgisini paylaştı.

Şüpheli bir şekilde haziranda kaybolan 25 yaşındaki kadın istihbarat görevlisi Tahlil için soruşturma komisyonu kurulduğunu açıklayan Fermacu, soruşturma komisyonu başkanlığının ise Başsavcılık tarafından yürütüleceğini kaydetti.

Tahlil'in kaybolması sonrası gelişmeler siyasi tansiyonu yükseltti

Tahlil, haziranda şüpheli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatına (NISA) göre Tahlil, terör örgütü Eş-Şebab tarafından kaçırılarak infaz edildi. Örgüt ise iddiaları reddettiğini duyurdu.

Seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası yetkileri genişletilen Başbakan Roble'nin Tahlil'in ölümü sonrası değiştirdiği istihbarat başkanını Cumhurbaşkanı Fermacu yeniden değiştirmişti.

Fermacu ve Roble arasında istihbarat başkanının kim olacağına ilişkin yaşanan son gerilim ülkede siyasi tansiyonu yükseltmişti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Somali'de kaybolan kadın istihbaratçı İkran Tahlil için soruşturma komisyonu kuruldu - Haberler
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