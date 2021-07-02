Somali'de kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti
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Somali'de kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

Somali'de kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında ile belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kahvehanenin hedef alındığı intihar saldırısında ile belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adını vermek istemeyen polis yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı karargahının yakınlarındaki bir kahvehaneye intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Yetkili, saldırıda ilk belirlemelere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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