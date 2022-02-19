Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi - Haberler
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Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi

AA, Tufan Aktaş - Güncel
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Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi

Somali'nin Beledveyne kentindeki bir kafede, bir intihar bombacısının kendini patlattığı, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Somali'nin Beledveyne kentindeki bir kafede, bir intihar bombacısının kendini patlattığı, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, bir canlı bombanın kafede kendini patlatması sonucu birçok ölü ve yaralı kaydedildi.

Patlamanın yaşandığı Beledveyne kentinde milletvekili seçimlerine hazırlık yapılıyordu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

İntihar, Somali, Güncel, Haberler

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