Somali'de kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi öldü

Somali'de bir kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Bari bölgesinde düzenlenen saldırıda çoğunlukla güvenlik güçlerinin kullandığı bir kafeterya hedef alındı.

Bombalı saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği saldırıda yaralananlardan birinin de polis olduğu açıklandı.