Somali'de kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi öldü - Haberler
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Somali'de kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi öldü

AA, Gökhan Kavak - Güncel
Somali'de kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi öldü

Somali'de bir kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali'de bir kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Bari bölgesinde düzenlenen saldırıda çoğunlukla güvenlik güçlerinin kullandığı bir kafeterya hedef alındı.

Bombalı saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği saldırıda yaralananlardan birinin de polis olduğu açıklandı.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Somali, Güncel, Haber

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