Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada

Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 Eylül'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı.

05.10.2019 23:16
Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 Eylül'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Patlamayı, El Şebab militanları üstlenmişti.

İtalyan ordusu, Somali'de İtalyan konvoyuna yapılan intihar saldırısının görüntülerini paylaştı. Patlama sonucunda Somalili 3 sivil yaralanmış ve askeri araçlarda hasar meydana gelmişti.

Kaynak: DHA
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