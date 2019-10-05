Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 Eylül'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı.
05.10.2019 23:00
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 Eylül'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Patlamayı, El Şebab militanları üstlenmişti.
İtalyan ordusu, Somali'de İtalyan konvoyuna yapılan intihar saldırısının görüntülerini paylaştı. Patlama sonucunda Somalili 3 sivil yaralanmış ve askeri araçlarda hasar meydana gelmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İtalyan ordusu, Somali'de İtalyan konvoyuna yapılan intihar saldırısının görüntülerini paylaştı. Patlama sonucunda Somalili 3 sivil yaralanmış ve askeri araçlarda hasar meydana gelmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
-İtalyan askeri araca yapılan saldırı anı
Kaynak: DHA