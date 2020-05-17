Somali'de intihar saldırısında 4 kişi öldü Somali'de Mudug Valisi Ahmed Muse Nur'u taşıyan araca düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de Mudug Valisi Ahmed Muse Nur'u taşıyan araca düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Galkayo Emniyet Müdürü Mumin Abdi, yaptığı açıklamada, Mudug bölgesine bağlı Galkayo şehrinde bomba yüklü bir aracın, Vali Nur'u taşıyan otomobile çarptığını bildirdi.

Abdi, saldırıda Ahmed Muse Nur ve yanındaki 3 korumanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Terör örgütü Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA