Somali'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına yönelik intihar saldırısında belediye başkanı yaralanırken, belediyede çalışan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Somali'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına yönelik intihar saldırısında belediye başkanı yaralanırken, belediyede çalışan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına intihar saldırısı gerçekleştirildi. Belediye binasında yapılan bir toplantı sırasında içeri giren saldırganın kendini havaya uçurdu. Saldırıda Belediye Başkanı Abdurrahman Osman yaralanırken çok sayıda belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis belediye çevresini trafiğe kapattı. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.