Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Somali Enformasyon Bakanı Muhammed Abdi Hayr, başkent Mogadişu'da belediye binasında gerçekleştirilen intihar saldırısında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda aralarında Belediye Başkanı Abdurrahman Osman'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı eş-Şebab üstlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA