Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.
Somali Enformasyon Bakanı Muhammed Abdi Hayr, başkent Mogadişu'da belediye binasında gerçekleştirilen intihar saldırısında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda aralarında Belediye Başkanı Abdurrahman Osman'ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Saldırıyı eş-Şebab üstlendi. - MOGADİŞU
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son dakika! Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması 1 Eylül'den itibaren kaldırılıyor
Son Dakika Haberleri