Somali'de insan hakları ihlalleri nedeniyle aranan eski bakan teslim oldu

Somali'de insan hakları ihlalleriyle suçlanan eski Jubaland Eyaleti Güvenlik Bakanı Abdirashid Janan, federal hükümet güçlerine teslim oldu.

Uzun süredir Kenya'da saklandığı ileri sürülen Janan, Gedo bölgesindeki Beled Hawo kasabasında bölge idare yetkililerince karşılandı.

Somali Enformasyon Bakanı Yardımcısı Abdurrahman Yusuf Adala, basına yaptığı açıklamada, hükümetin Janan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Adala ayrıca, Janan'ın Gedo bölgesinde barış için önemli olduğunu ve Somali hükümetinin çabalarının yanı sıra kendisinin de bölge halkı için fedakarlıkta bulunduğunu dile getirerek, "Bu adım, milletimizin düşmanı olan herkesi korkutan bir adımdır." dedi.

Uluslararası Af Örgütünden adalet çağrısı

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Janan'ın hükümet ile anlaşmasının ardından "Artık Abdirashid Janan, Somali federal hükümetinin elinde olduğuna göre, yetkililer, Gedo'da işlediği iddia edilen tüm insan hakları ihlalleri için adaleti ve hesap verebilirliği sağlamalı. Mağdurlar ve aileler adaleti hak ediyor." açıklaması yaptı.

Kenya tarafından desteklendiği ileri sürülen eski Jubaland Eyaleti Güvenlik Bakanı Abdirashid Janan liderliğindeki askerler, Ocak 2021'de Gedo vilayetindeki Beled Hawo ilçesinde Somalili askerleri hedef almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş