Somali'de iki ayrı bombalı saldırı: 7 ölü Somali'de gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Somali'de gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 90 kilometre kuzeybatısında yer alan Wanlaweyn kentinde gece saatlerinde askeri bir yetkilinin evinin önünde patlama meydana geldiği bildirildi. Saldırı sonucu asker ve sivil 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Polis memuru Muhammed Nur yaptığı açıklamada, "Önce bir patlama duyduk. Daha sonra evdekiler ve askerler patlamanın nedenini tespit etmek için olay yerine geldiklerinde ikinci patlama oldu" dedi. Saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediği ifade edildi.

İkinci saldırının ise Bacadweyn kasabasında bir askeri kontrol noktasında gerçekleştirildiği aktarıldı. Askerlerin dur ihtarına uymadığı belirtilen araca ateş açtığı, ancak bu sırada militanların bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bölge halkı saldırının arkasında Eş-Şebab örgütünün olmasından endişe ettiklerini ifade etti. Bölge sakini Hasan Nur, "Eş-Şebab bize asla saldırmadı. Bu sabah bombalı araçla bir saldırı düzenlenmesi nedeniyle çok endişeliyiz. Hükümet güçleri hedef alınıyor ama sivil halk saldırılarda zarar görüyor" diye konuştu. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA