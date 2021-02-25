Somali'de hükümet ve muhalefet, barışçıl gösteriler ve özgür bir seçim için anlaştı

Somali'de hükümet ve muhalefet temsilcileri, barışçıl gösteriler ve özgür bir seçim ortamının oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Somali'de hükümet ve muhalefet temsilcileri, barışçıl gösteriler ve özgür bir seçim ortamının oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Hükümet Sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimu, ülkedeki siyasi krizi ve şiddet olaylarını görüşmek için muhalefet temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında basına açıklama yaptı.

Moalimu, başkent Mogadişu'da 5 saatten fazla süren görüşmede, hükümet ve muhalif cumhurbaşkanı adaylarının barışçıl gösteriler ve adil bir seçim için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Hükümetin, 19 Şubat'taki şiddet olaylarıyla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurmayı kabul ettiğini aktaran Moalimu, hükümet olarak gösterilerin güvenliği dahil anayasal hakları korumayı garanti ettiklerini belirtti.

Moalimu, seçimlerin özgür ve adil bir şekilde yapılabilmesi için muhalefetle görüşmelere devam edileceğini kaydetti.

Muhalif adaylar ise yarın düzenlenmesi planlanan gösterileri erteleme kararı aldıklarını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak